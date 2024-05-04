Samsunspor, Trabzonspor\'u 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Samsunspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada kazanılan penaltının başına geçen Taylan Antalyalı, topu ve kaleci Uğurcan'ı farklı köşelere yollayarak takımını öne geçirdi. 1-0
17. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar Marius Mouandilmadji'nin şutu üstten az farkla auta çıktı.
28. dakikada Benito'nun şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Marius'un kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-0
32. dakikada Bardhi'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top doğrudan filelere gitti. 2-1
36. dakikada Zeki'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Fernandez, ters kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi kalesine yolladı. 3-1
45. dakikada Bardhi'nin yaklaşık 30 metre uzaklıktan yaptığı vuruşta top direğe çarparak dışarı gitti.
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser, Taylan Antalyalı, Carlo Holse, Emre Kılınç, Baba Raman, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Szumski, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Tait, Schindler, Yunus, Muhammed, Osman, Muja, Ercan
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Thomas Mendy, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Eren Elmalı, Batista Mendy, Umut Güneş, Nicolas Pepe, Enis Bardhi, Mahmoud Trezeguet, Paul Onuachu
Yedekler: Taha, Berat, Visca, Fountas, Kerem, Denswil, Mehmet Can, Arif, Enis, Orsic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Taylan (dk. 14 pen.), Marius (dk. 28), Fernandez (dk. 36 k.k.) (Samsunspor), Bardhi (dk. 32) (Trabzonspor)
Sarı kart: Bennasser (Samsunspor) - SAMSUN
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