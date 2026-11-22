Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek 31 puana ulaştı ve zirvedeki yerini korudu. Bu galibiyetle birlikte ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinin bu kulvardaki en uzun kaybetmeme rekorunu kırdı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde geçen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada Lucas Torreira ve 53'üncü dakikada Yunus Akgün kaydederken, Samsunspor'un tek golü 57'nci dakikada Mohamed Bayo'dan geldi. Süper Lig'deki son iç saha mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'teki Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan Galatasaray, Samsunspor galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkararak kulüp rekorunu kırdı ve puanını 31'e yükseltti.

İÇ SAHADA 42 MAÇLIK YENİ KULÜP REKORU KIRILDI

Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik rekorunu kırdı. Süper Lig'deki son iç saha mağlubiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça taşıdı. Bu sonuçla Galatasaray, Mayıs 2017 - Kasım 2019 dönemindeki 41 maçlık önceki kulüp rekorunu geride bırakarak yeni bir zirvenin sahibi oldu.

7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek oynadığı son 7 resmi müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. Resmi maçlardaki son yenilgisini Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmanın ardından Süper Lig'de dış sahada Gençlerbirliği'ni 1-0, evinde Fenerbahçe'yi 1-0, deplasmanda Konyaspor'u 4-0, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 ve son olarak Samsunspor'u 2-1 yendi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise deplasmanda Lille'i 4-2, sahasında Stuttgart'ı ise 2-0 mağlup etti.

SAMSUNSPOR İLE SON 11 LİG MAÇININ 10'UNU KAZANDI

Galatasaray, Samsunspor ile Süper Lig'de oynadığı son 11 karşılaşmanın 10'undan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 25 Eylül 2005'teki 2-1'lik galibiyetle başlayan seride tek mağlubiyetini geçen sezonun 32'nci haftasında 4-1'lik sonuçla yaşadı. Galatasaray, söz konusu 11 maçlık dilimde rakip filelere 29 gol bırakırken kendi kalesinde 17 gole engel olamadı.

RAKİBİ KARŞISINDA İÇ SAHADA ÜST ÜSTE 10'UNCU GALİBİYET

Sarı-kırmızılılar, Samsunspor'u ağırladığı son 10 resmi karşılaşmada da rakibine puan şansı tanımadı. 24 Kasım 2001'de Karadeniz temsilcisini 2-0 yendikleri maçla başlayan süreçte rakibini sahasında konuk ettiği 10 müsabakanın tamamını kazanan Galatasaray, bu maçlarda 28 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

LUCAS TORREIRA 2'NCİ GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, bu sezonki ikinci golünü 12'nci haftada Samsunspor karşısında kaydetti. Torreira, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü ise 4'üncü haftada oynanan İstanbul Başakşehir karşılaşmasında atmıştı. Ayrıca Uruguaylı futbolcu, bu sezon ligde kaydettiği iki golü de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda buldu.

YUNUS AKGÜN 4'ÜNCÜ KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Galatasaray'ın 26 yaşındaki milli futbolcusu Yunus Akgün, resmi maçlardaki 4'üncü gol sevincini Samsunspor karşısında yaşadı. Süper Lig'de 12'nci haftada oynanan Samsunspor mücadelesinde fileleri havalandıran Yunus, bu golle birlikte ligdeki 3'üncü golüne imza attı. Yunus Akgün, Süper Lig'deki ilk golünü 2'nci haftadaki Erzurumspor FK karşılaşmasında kaydetmiş, ligdeki 2'nci golünü ise 10'uncu haftada Konyaspor'a atmıştı. Milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek golünü ise Lille deplasmanında kaydetmişti.