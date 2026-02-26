Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz - Son Dakika
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi\'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz
26.02.2026 22:30
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 4-0 yendi. İlk maçı da 1-0 kazanan temsilcimiz, toplam skorda rakibine 5-0 üstünlük kurarak son 16 turuna kalmayı başardı. Samsunspor, son 16 turunda Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano ile eşleşecek.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Samsunspor ile Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 4-0'lık skorla kazandı.

SAMSUNSPOR İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İlk yarıda baskılı oyun sergileyen temsilcimiz Samsunspor, aradığı golü bulamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İyi oyununu sürdüren kırmızı-beyazlılar, aradığı golü 53. dakikada Olivier Ntcham'ın penaltı golüyle buldu. Bu golün ardından baskısını daha da artıran Samsunspor, 70. dakikada Cherif Ndiaye ve 79 ve 90+2'nci dakikada Marius Moandilmadji'nin golleriyle galibiyete uzandı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz

AVRUPA'DA SON 16'DAYIZ

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Samsunspor, kendi sahasında da net bir galibiyet elde ederek iki maç sonunda rakibine 5-0'lık skorla üstünlük sağladı. Bu sonuçla birlikte Shkendija, Avrupa'ya veda ederken, Samsunspor adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz

MUHTEMEL RAKİPLER

Temsilcimiz Samsunspor, son 16 turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano ile eşleşecek.

