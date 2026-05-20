Samsunspor'un Avrupa Başarısı

20.05.2026 10:55
Başkan Yıldırım, 2025-2026 sezonunda Samsunspor'un Avrupa'da kazandığı başarıyı ve gururu paylaştı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 2025-2026 sezonunda kırmızı-beyazlı takımın ismini Avrupa'da yeniden en gür sesle duyurmanın sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yıldırım, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu değerlendirdi.

Yıllar sonra katıldıkları Avrupa arenasında sergiledikleri duruş ve elde ettikleri başarı ile Türkiye'nin gururu olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Kulüp tarihimizin en özel sezonlarından birini geride bıraktık. Samsunspor ismini Avrupa'da yeniden en gür sesle duyurmanın ve bu bayrağı dalgalandırmanın büyük sevinci ve gururunu yaşıyoruz. Bu uzun ve zorlu maratonda sakatlıklar, şanssızlıklar ve yoğun fikstür yüzünden dalgalanmalar yaşamış olsak da pes etmeyen karakterimizle armamıza yakışır, muhteşem bir finalle sezonu noktaladık. Bizim asıl vizyonumuz saman alevi gibi parlayan geçici başarılar değil, her sene bir öncekinin üzerine koyarak büyüyen, sürekli gelişen, kurumsallaşan ve taraftarının her anıyla koşulsuz gurur duyacağı bir kulüp kültürünü kalıcı kılmaktır. " ifadesini kullandı.

Yıldırım, teknik ekip ve futbolculara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu tarihi yürüyüşte emeğini ve kalbini ortaya koyan teknik heyetimize, futbolcularımıza, kulübümüzün her kademesinde fedakarca çalışan tüm personelimize ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. Elbette en büyük teşekkür iç sahada, dış sahada, Avrupa yollarında armanın peşinden kilometreleri hiçe sayarak koşan muazzam taraftarımızadır. Bu süreçte sadece takımımızı desteklemekle kalmayıp Avrupa'dan gelen rakip takımları ve taraftarları da şehrimizde en güzel şekilde ağırlayarak Türk misafirperverliğini gösteren, Samsun'umuzu Avrupa'ya centilmence tanıtan her birinizi canıgönülden kutluyorum. Bu gurur, en çok sizin hakkınız. Gelecek sezon daha güçlü, daha kararlı ve daha yukarıda görüşmek üzere."

Kaynak: AA

