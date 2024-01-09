 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsunspor'un forvet oyuncusu Ercan Kara: Trabzonspor maçı bizim için önemli - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor'un forvet oyuncusu Ercan Kara: Trabzonspor maçı bizim için önemli

Samsunspor'un forvet oyuncusu Ercan Kara, Trabzonspor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, deplasmanda galip gelmek istediklerini söyledi. Karadeniz derbisinin önemini vurgulayan Kara, taraftarlarıyla birlikte güzel bir galibiyet almak istediklerini ifade etti. Ayrıca transfer yasağının takımı etkilemediğini ve kulübün başarısı için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Samsunspor\'un forvet oyuncusu Ercan Kara: Trabzonspor maçı bizim için önemli
09.01.2024 - 12:20,
Abone Ol

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un forvet oyuncusu Ercan Kara, Trabzonspor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, deplasmanda galip gelmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, Trabzonspor ile oynayacakları 16. hafta erteleme müsabakası için hazırlıklarını Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılarda geçen hafta oynanan Fatih Karagümrük maçında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran forvet oyuncusu Ercan Kara, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Trabzonspor maçı bizim için önemli"

Karadeniz derbisinin önemini bildiğini dile getiren Ercan Kara, "Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Önümüzdeki maçlardan da galibiyetle ayrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Trabzonspor maçı bizim için önemli bir maç. Taraftarımızla birlikte oraya gidip güzel bir galibiyetle dönmek istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa sahada göstermemiz lazım. İyi bir performans sergilememiz gerekiyor. Moralimiz iyi. Trabzonspor'a çok iyi hazırlanıyoruz" dedi.

"Transfer yasağı bizi çok etkilemedi, kulübün başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Bu dönemde her futbolcuya ihtiyaç olduğunu bilerek çalışmalarını sürdüklerine de değinen Kara, "Takım olarak önümüzdeki maçları almak istiyoruz. Ocak ayında çok maçımız var. Her futbolcuya ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda herkesin kendini hazır tutması gerekiyor. Süre gelen futbolcuların da kendisini göstermesi gerekiyor. Şu an kadroda olan tüm futbolcuların sözleşmesi devam ediyor. Transfer yasağının bizi çok etkilediğini söyleyemem. Samsunspor'da bir aileyiz ve hepimiz kulübün başarısı için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

Ercan Kara, Samsunspor forması ile bu sezon 13 maçın 3'ünde ilk 11'de başlarken ligde 2, kupada da 1 golle takımına katkı sağladı. 28 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı forvet, Avursturya Milli Takımı'nın formasını da 7 kez giyme başarısı göstermişti.

Trabzonspor ile Samsunspor 11 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Trabzon'da birbirlerine rakip olacaklar. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Samsunspor, Kara, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'un forvet oyuncusu Ercan Kara: Trabzonspor maçı bizim için önemli - Son Dakika


13:44
İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?

Son Dakika
13:44 İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:59:28. #1.11#
SON DAKİKA: Samsunspor'un forvet oyuncusu Ercan Kara: Trabzonspor maçı bizim için önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement