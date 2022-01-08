Samsunspor'un Hansa Rostock maçı yağmur engeline takıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'un, Bundesliga 2 takımlarından FC Hansa Rostock ile oynayacağı hazırlık maçı sağanak nedeniyle iptal edildi.

İlk haftayı BAY geçen Samsunspor, Antalya'da geçirdiği kamp programında bugün Bundesliga 2 takımlarından FC Hansa Rostock ile hazırlık maçı yapmayı planlıyordu. Saat 14.30'da yapılması planlanan maç, sağanak yağmur nedeniyle iptal edildi. Günü boş geçirmek istemeyen kırmızı-beyazlı ekip kendi aralarında çift kale maç yaparak günü değerlendirdi.

Samsunspor Kulübü tarafından sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada konu ile alakalı, "Takımımızın bugün Hansa Rostock ile oynayacağı hazırlık maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kırmızı-beyazlıların Antalya Belek'te yaptığı kamp sona ermeden, Balkan ülkelerinden bir takımla hazırlık maçı yapmak için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. - SAMSUN