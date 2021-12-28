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Samsunspor'un ilk yarı karnesi - Son Dakika

Samsunspor'un ilk yarı karnesi

28.12.2021 15:27
Samsunspor'un ilk yarı karnesi

beyazlı ekipte en golcü oyuncu 8 golle Yasin Öztekin oldu.

beyazlı ekipte en golcü oyuncu 8 golle Yasin Öztekin oldu.

Lige 'şampiyonluk' parolası ile başlayan Karadeniz temsilcisi aldığı kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırıp, Fuat Çapa ile sözleşme imzaladı. Fuat Çapa yönetimiyle bir yükseliş yakalayan Samsunspor, devreyi play-off potasında kapattı. 18 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar 27 puan topladı.

En golcü oyuncu Yasin Öztekin

Bu sezonun ilk devresinde 27 puan toplayan kırmızı-beyazlılar geride kalan 18 haftada rakip filelere 26 gol atıp, kalesinde ise 23 gol gördü. Samsunspor'da devrenin en golcü oyuncusu Yasin Öztekin oldu. Yasin Öztekin 8 gol atarak, takımın topladığı puanlara en çok katkı yapan futbolcu oldu. Samsunspor'da 26 golün dağılımı sırasıyla şöyle:

Yasin Öztekin (8), Tomane (5), Fofana (4), Hasan Kılıç (3), Ismael Diomande, Vukan Savicevic, Berk Taşkın, Melih Okutan ve Cihan Kahraman (1)

Asistler paylaşıldı

Kırmızı-beyazlı ekipte en çok asist yapan oyuncular; Cihan Kahraman (3), Yasin Öztekin (3), Tomane (3), Fofana (3), Melih Okutan (2), Hasan Kılıç (2), Ali Ülgen (1) ve Soner Gönül (1) olarak sıralandı. Tüm maçlara ilk 11'de başlayan tek oyuncu sol bek Soner Gönül olurken, en çok süre alan oyuncular ise şöyle sıralandı:

Soner Gönül (1620 dk), Tomane (1495 dk), Yasin Öztekin (1456 dk), Osman Çelik (1408 dk), Hasan Kılıç (1236 dk), Ali Ülgen (1173 dk), Aykut Özer, Kevin Boli ve Nurullah Aslan (900'er dk)

En çok kart gören oyuncu Yasin Öztekin

Karadeniz temsilcisinde bu sezon 3 oyuncu kırmızı kart gördü. Tomane, Savicevic ve Yunus Emre Çift 1'er kez kırmızı kart görerek takımlarını sahada eksik bıraktı. Samsunspor'da bu sezon en çok kart gören oyuncu ise Yasin Öztekin oldu. Yasin Öztekin bu sezon 7 sarı kart gördü. Hasan Kılıç (4), Soner Gönül, Diomande, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift ve Tomane 3'er kez sarı kart gördü. Berk Taşkın, Moryke Fofana, Alaaddin Okumuş, Recep Burak Yılmaz ve Cihan Kahraman da 2'şer kez sarı kart gördü. - SAMSUN

Samsunspor'un ilk yarı karnesi
Samsunspor'un ilk yarı karnesi
Samsunspor'un ilk yarı karnesi

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Yasin Öztekin, Hasan Kılıç, Samsunspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'un ilk yarı karnesi - Son Dakika Spor


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