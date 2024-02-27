Samsunspor'un Kamerunlu orta sahası Oliver Ntcham, Süper Lig'de kullandığı 4 penaltının tamamını gole çevirdi.
Süper Lig'de geride kalan 27 haftada 540 maç oynandı. Bu maçlarda hakemler tam 100 kez penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltılardan 77'si gol ile sonuçlanırken, 23 penaltı ise kaçtı. Samsunspor, bu sezon kazandığı 7 penaltının ise 6'sını gole çevirerek, yüzde 85.7'lik bir başarı oranı yakaladı.
Samsunspor en çok penaltı kazanan 3. takım
Süper Lig'de bu sezon 14 kezle Fenerbahçe ve 11 defa ile Galatasaray'ın ardından en çok penaltı kazanan takımlar 7'şer penaltıyla Hatayspor ile Samsunspor oldu. Samsunspor, lehine verilen 7 penaltının 6'sını gole çevirdi. Bu penaltıların 4'ünden Oliver Ntcham yararlanırken, Taylan Antalyalı ve Ercan Kara da 1'er kez fileleri sarstı. Kırmızı-beyazlılarda penaltıyı gole çeviremeyen tek futbolcu ise takımın en golcü ismi Çadlı forvet Marius Mouandilmadji oldu.
Samsunspor aleyhine ise bu sezon 3 maçta penaltı düdüğü çalındı. Bu penaltıları Konyasporlu Sokol Cikalleshi ve Adana Demirsporlu M'baye Niang gole çevirirken, Beşiktaşlı Cenk Tosun ise penaltı vuruşundan yararlanamadı. - SAMSUN
Son Dakika › Spor › Samsunspor'un Oliver Ntcham'ın penaltı başarısı - Son Dakika
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