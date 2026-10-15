Samsunspor'un yeni hocası Nenad Bjelica, gece uçakla Samsun'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor'un yeni hocası Nenad Bjelica, gece uçakla Samsun'a geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor\'un yeni hocası Nenad Bjelica, gece uçakla Samsun\'a geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, üst üste 5 mağlubiyetin ardından Thorsten Fink'le yollarını ayırıp Nenad Bjelica ile anlaştı. Hırvat teknik direktör Bjelica, gece geç saatlerde uçakla Samsun'a gelerek Samsunspor atkısıyla poz verdi; daha önce Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un anlaşmaya vardığı Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica, şehre geldi.

Samsunspor, ligde üst üste alınan 5 mağlubiyetin ardından Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırmıştı. Fink'in yerine Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile anlaşma sağlayan Karadeniz temsilcisinin yeni teknik direktörü, gece geç saatlerde uçakla Samsun'a geldi. Samsunspor atkısıyla poz veren Nenad Bjelica, daha önce de Türkiye'de Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

2023-2024 sezonunda Trabzonspor'un başına geçerek ilk Süper Lig tecrübesini yaşayan Nenad Bjelica, bordo-mavililerin başında çıktığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak maç başına 1,5 puan ortalaması tutturmuştu. Sezon sonuna kadar Samsunspor'la anlaşan Nenad Bjelica'nın sözleşmesinde opsiyona bağlı uzatma maddesi bulunduğu da öğrenildi.

FC Lustenau takımında teknik direktörlük kariyerine başlayan Bjelica, sırasıyla WAC - St. Andr, Austria Wien, Spezia Calcio, Lech Poznan, Dinamo Zagreb, Trabzonspor, Union Berlin ve tekrar Dinamo Zagreb'i çalıştırmıştı. Samsunspor ile Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladığı öğrenilen Bjelica, ilk Dinamo Zagreb dönemi hariç çalıştırdığı tüm takımlarda maç başına 2 puan ortalamasının altında kaldı.

Samsun temsilcisi, yeni teknik direktörünün gelişini "Samsun'a hoş geldin Nenad Bjelica!" paylaşımıyla kamuoyuna duyurdu.

Kaynak: İHA
Nenad BjelicaTrabzonsporSamsunsporSamsunSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı Fenerbahçe maçında sürpriz Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz
Petrol kuyusu kontrolden çıktı Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor Petrol kuyusu kontrolden çıktı! Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor
Sel felaketi Antalya’yı da vurdu: 100 yıllık tarihte böyle bir yağış görmedik Sel felaketi Antalya'yı da vurdu: 100 yıllık tarihte böyle bir yağış görmedik
Şampiyonlar Ligi’nde 6-3’lük nefes kesen maç Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç
Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
00:40
Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü
Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü
00:15
Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı
Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı
23:51
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki
23:48
Fenerbahçe, Aston Villa’ya 6 golle kaybetti
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 golle kaybetti
23:44
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 2 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 2 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 01:50:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Samsunspor'un yeni hocası Nenad Bjelica, gece uçakla Samsun'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei