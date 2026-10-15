Samsunspor\'un yeni hocası Nenad Bjelica, gece uçakla Samsun\'a geldi

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un anlaşmaya vardığı Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica, şehre geldi.

Samsunspor, ligde üst üste alınan 5 mağlubiyetin ardından Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırmıştı. Fink'in yerine Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile anlaşma sağlayan Karadeniz temsilcisinin yeni teknik direktörü, gece geç saatlerde uçakla Samsun'a geldi. Samsunspor atkısıyla poz veren Nenad Bjelica, daha önce de Türkiye'de Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

2023-2024 sezonunda Trabzonspor'un başına geçerek ilk Süper Lig tecrübesini yaşayan Nenad Bjelica, bordo-mavililerin başında çıktığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak maç başına 1,5 puan ortalaması tutturmuştu. Sezon sonuna kadar Samsunspor'la anlaşan Nenad Bjelica'nın sözleşmesinde opsiyona bağlı uzatma maddesi bulunduğu da öğrenildi.

FC Lustenau takımında teknik direktörlük kariyerine başlayan Bjelica, sırasıyla WAC - St. Andr, Austria Wien, Spezia Calcio, Lech Poznan, Dinamo Zagreb, Trabzonspor, Union Berlin ve tekrar Dinamo Zagreb'i çalıştırmıştı. Samsunspor ile Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladığı öğrenilen Bjelica, ilk Dinamo Zagreb dönemi hariç çalıştırdığı tüm takımlarda maç başına 2 puan ortalamasının altında kaldı.

Samsun temsilcisi, yeni teknik direktörünün gelişini "Samsun'a hoş geldin Nenad Bjelica!" paylaşımıyla kamuoyuna duyurdu.