Samsunspor üst üste 7. yenilgiyle en uzun mağlubiyet serisi rekorunu kırdı - Son Dakika
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Samsunspor üst üste 7. yenilgiyle en uzun mağlubiyet serisi rekorunu kırdı

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Samsunspor üst üste 7. yenilgiyle en uzun mağlubiyet serisi rekorunu kırdı
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Samsunspor, Süper Lig'in 9. haftasında üst üste 7. yenilgisini alarak kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisi rekorunu kırdı. Nenad Bjelica yönetiminde son 2 karşılaşmasını da kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk 2 haftasındaki 4 puanın ardından puana hasret kaldı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Süper Lig'de üst üste 7. yenilgisini alarak kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisi rekorunu kırdı.

Yakın zamanda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Samsunspor, bu sezon kötü gidişine 'dur' diyemiyor. Süper Lig'in ilk 2 haftasında alınan 4 puanın ardından Samsun temsilcisi, puana hasret kaldı. Ligin 9. haftası geride kalırken, üst üste 7. mağlubiyetini alan kırmızı-beyazlılaraa yeni teknik direktör Nenad Bjelica da çare olamadı. Samsun temsilcisi, Bjelica ile çıktığı son 2 karşılaşmadan da sahadan boynu bükük ayrıldı.

Sezona Göztepe beraberliği ve Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Samsunspor, bu karşılaşmaların ardından oynadığı müsabakalarda Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Çorum FK'ya 5-1, Erzurumspor'a 1-0, Trabzonspor'a 3-0, Kasımpaşa'ya 4-1 ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybetti.

Kırmızı-beyazlı takım, Amed Sportif Faaliyetler yenilgisinin ardından 1998, 2006, 2023 ve 2026 yıllarında egale ettiği en uzun üst üste mağlubiyet serilerini geride bırakarak 7 mağlubiyetle rekor kırmış oldu.

Karadeniz temsilcisi, bir sonraki maçında İstanbul'da Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA
Nenad BjelicaSamsunsporSporSon Dakika

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