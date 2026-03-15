Samsunspor Uzun Aradan Sonra Galip Geldi
Samsunspor Uzun Aradan Sonra Galip Geldi

15.03.2026 23:10
Thorsten Fink, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçı sonrası takımın iyi performansını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u 2-1 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, "Çok uzun zaman olmuştu galip gelmeyeli, tabii nasıl galip geldiğinizin hiçbir önemi yok. Önemli olan bugün galip gelmekti." dedi.

Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda çok iyi performans gösterdiklerini kaydetti.

İlk yarıda 2-3 gol bulabileceklerini anlatan Fink, "İlk yarı çok iyi bir performans gösterdik ve 1-0 öne geçtik. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Hatta ikinci, üçüncü golü bile bulabilirdik. Bence Celil'in girmiş olduğu pozisyonda net bir penaltı pozisyonuydu. Ancak ne yazık ki verilmedi. İkinci yarıda ise ilk 15 dakikada sıkıntı yaşadık. Hatta ilk dakikalarında da rakibimiz 1-1 buldu. Tabii o dakikalarda biraz heyecan yaptık ve gergin oynamaya başladık. Tabii bu kısmımızı ve bu bölümümüzü kesinlikle geliştirmemiz gerekiyor. Eksik yapmış olduğumuz şeyleri bırakıp, zayıf olduğumuz tarafları da mutlaka geliştirmemiz gerekiyor ama sonucunda da hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Fink, takım halinde çok iyi oynadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Takım halinde çok iyi savaştık ve bu maçı kazanabileceğimize tamamen inandık. Tabii Fenerbahçe karşılaşmasında çok iyi bir oyun sergilemiş olmamıza rağmen ne yazık ki o karşılaşmayı son dakikalarda kaybetmiştik ve bugün ise son dakikalarda atmış olduğumuz golle galip geldik. Atmış olduğumuz bu golle galip gelmekle birlikte takımdaki atmosfer açısından, öz güvenimiz açısından çok önemli bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim. Bu galibiyet sebebiyle de çok ama çok mutluyuz. Çünkü çok uzun zaman olmuştu galip gelmeyeli, tabii nasıl galip geldiğinizin hiçbir önemi yok. Önemli olan bugün galip gelmekti. İstatistiklere baktığımızda da aslında baskın olan taraf bizdik. 18 tane şut girişiminde bulunduk. istatistik anlamında elbette çok daha iyi olan taraftık ama gelişmemizi devam ettirmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA

