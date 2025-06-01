Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Özcan Sultanoğlu
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Schindler, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Uzodimma, Kolovetsios, Kayra Cihan, Carole, Attamah, Nurettin Korkmaz, Baran Ali Gezek, Ackah, Cardoso, Nazon
Sarı kartlar: Dk. 44 Kolovetsios (Bellona Kayserispor),
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yapılan Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
21. dakikada Emre Kılınç'ın sol kanattan ortasında Holse'nin kafa şutunda top, kaleci Onurcan Piri'de kaldı.
28. dakikada Kayserispor atağında Nazon sağ kanattan ceza sahasının dışına orta açtı. Ackah'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.
37. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasının dışından kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.
41. dakikada Emre Kılınç sol kanattan ceza sahasına orta açtı. Ntcham'ın şutunda top kaleci Orhan Piri'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
Samsunspor taraftarı "Hayal Değil, Artık Avrupa İnanın Güzel Yarınlara" yazılı pankart açtı. Kuzey tribündeki taraftarlar, "Avrupa hazır ol Samsun geliyor" yazılı ve takım futbolcularının yer aldığı koreografi sundu.
Taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
Samsunsporlu taraftarlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin bayrağı açtı.
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun, Samsunspor'un bağımlılıkla mücadelede gösterdiği duyarlılıktan dolayı Reeder Samsunspor'un Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'a teşekkür plaketi verdi.
Son Dakika › Spor › Samsunspor ve Kayserispor Maçında İlk Yarısı 0-0 - Son Dakika
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