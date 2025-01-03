Samsunspor ve Trabzonspor 70. Randevuda

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SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşılaşacak Samsunspor ve Trabzonspor, 70. kez birbirlerine rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor, yarın 20.00'de sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. İki takım daha önce 69 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 15'ini Samsunspor, 43'ünü Trabzonspor kazandı. 11 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 33 mücadelenin 11'i ev sahibi takımın, 13'ü de Trabzon temsilcisinin üstünlüğü ile geçildi.

Yarınki zorlu karşılaşma öncesinde Samsunspor 16 maçta topladığı 30 puanla 3. sırada yer alırken, 16 mücadelede 19 puan elde eden bordo-mavililer ise 13. basamakta bulunuyor.

Samsunspor'da 1 eksik, 5 ceza sınırında oyuncu var

Kırmızı-beyazlılarda bu maç öncesinde tek eksik sarı kart cezalısı Rick van Drongelen olarak dikkat çekiyor. Samsunspor'da 3'er sarı kartı bulunan Arbnor Muja, Marius Mouandilmadji, Zeki Yavru, Olivier Ntcham ve Marc Bola da ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Kayserispor mücadelesinde görev alamayacak.

Trabzonspor'da 4 eksik, 3 oyuncu ceza sınırında

Bordo-mavili ekipte ise sarı kart cezalısı Batista Mendy, Samsunspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Denis Draguş ve Edin Visca'nın da mücadele yer alması beklenmiyor. Okay Yokuşlu'nun durumunun maç günü belli olacağı öğrenilirken, 3'er sarı kartı bulunan Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu ve Simon Banza da ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu futbolcular yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Samsunspor'un, Trabzonspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:

" Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Marc Bola, Soner Gönül, Ait Bennasser, Celil Yüksel, Oliver Ntcham, Emre Kılınç, Carlo Holse, Marius Mouandilmadji."

Trabzonspor'da ise Teknik Direktör Şenol Güneş'in muhtemel 11'i şu şekilde:

"Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Ali Şahin, John Lundstram, Eren Elmalı, Umut Güneş, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme, Simon Banza." - SAMSUN