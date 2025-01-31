Samsunspor Yeni Stat Hayali - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor Yeni Stat Hayali

Samsunspor Yeni Stat Hayali

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, 24 saat yaşayan yeni stat yapma hedefinde yoğun talepler alıyor.

31.01.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, 24 saat yaşayan ve günün her saatinde kullanılabilecek ve kulübün gelir kaynaklarının arttırılmasını sağlayacak yeni bir stat yapılması hayalini kurduklarını söyledi.

Bilen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni statla ilgili taraftarlardan yoğun talep geldiğini dile getirdi.

Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Samsunspor'un kaynakları ile yeni stadyum yapılması konusunda düşüncesi olduğunu ifade eden Bilen, "24 saat yaşayan ve günün her saatinde kullanılabilecek ileride kulübümüzün gelir kaynaklarının arttırılmasında ve şehrin katma değerine değer katacak bir stat yapılması hayalini kuruyoruz. Kulüp Başkanımız Yüksel Yıldırım'da şehir içinde bir yer tahsis edilirse kendi kaynaklarımızla bunu yapabileceğimizi ifade etmişti. Hatta 2 yıl evvel yoğun bir biçimde bir yer araştırması da yaptık, ama o tarihte hem bize gösterilen yerlerin bu düşündüğümüz hedeften uzak olması hem de yönetimsel değişiklikler nedeniyle maalesef gündemden çıktı. Ama başkanımızın hayali ve vizyonu bunun peşini bırakmadığı için her platformda da dile getiriyor." dedi.

Bilen, siyasilerin ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın hem taraftarların hem de camianın bu çağrısına kayıtsız kalmayacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Belki bugünden yarına bu hayalimiz gerçekleşmese bile bizim ana hedefimiz ve kulüp olma yolunda atacağımız en önemli adımlardan bir tanesi de 7 gün 24 saat yaşayan bir stada şehrin içinde, taraftarlarımızın maç günü adeta bir düğüne gider gibi maça geldikleri ve şehrin ortak noktasında, yeme, içme, eğlence, alışveriş, hatta ofisler düşünülüyor bu projenin içerisinde. Dolayısıyla hem iş dünyasının da birçok ihtiyaçlarına cevap verecek. Başkanımız, Arnavutluk'un başkentti Tiran'da bunun örneği olduğunu ve bizim de hayalimizin böyle bir stadı Samsun'a kazandırmak olduğunu sıklıkla ifade ediyor. Umudumuz ve ümidimiz, inşallah bu çağrımıza ve bu arzu ve isteğimize başkanımızın bu fedakarlığına Samsun siyaseti ya da yönetenleri de kayıtsız kalmayacaktır."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Yönetim, Samsunspor, Ekonomi, samsun, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Yeni Stat Hayali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 İmamoğlu’nun mikrofonu verdiği Yavaş’ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım
11:59 Ekrem İmamoğlu’ndan ifade sonrası ilk sözler Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
11:27 Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ’da yakalandı Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
17:36 Kanserle mücadele eden Tanyeli’den kötü haber: Karantinadayım Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber: Karantinadayım
17:34 Milan Skriniar resmen Fenerbahçe’de Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de
17:20 Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor
16:57 Hakim Ziyech’in yeni adresi resmen belli oldu Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu
16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
16:47 Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı
16:30 Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu İşte bebeğinin ismi Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi
16:21 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 13:00:25. #1.11#
SON DAKİKA: Samsunspor Yeni Stat Hayali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.