Samsunsporlu Holse MLS'e transfer oldu - Son Dakika
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Samsunsporlu Holse MLS'e transfer oldu

Samsunsporlu Holse MLS\'e transfer oldu
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Süper Lig ekibi Samsunspor'da forma giyen 27 yaşındaki Carlo Holse, MLS kulübü St Louis CITY SC ile sözleşme imzaladı.

Samsunspor’un Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse, Kırmızı-Beyazlı ekibe veda ederek Amerika Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden St. Louis City’ye transfer oldu.

SAMSUNSPOR'DAN HOLSE'YE VEDA

Süper Lig temsilcisi Samsunspor, 27 yaşındaki başarılı futbolcunun ayrılığını kulüp kanallarından yayınladığı bir mesajla duyurdu.

Karadeniz ekibinin veda paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Atatürklü Arma’yı her zaman gururla temsil ettin, üç sezon boyunca goller ve asistlerin yanında büyük anılar da bıraktın.

Kritik anlarda sorumluluk aldın, Avrupa sahnesinde gösterdiğin performansla UEFA Konferans Ligi’nin en çok asist yapan oyuncuları arasına adını yazdırdın, ailemizin unutulmaz isimlerinden biri oldun.

Mücadelen, karakterin ve duruşunla Büyük Samsunspor Taraftarı’nın gönlünde her zaman özel bir yerin olacak.

Birlikte yaşadığımız unutulmaz anılar için teşekkür ederiz, Carlo. İyi ki yollarımız kesişti...

Yolun açık olsun!''

SAMSUNSPOR PERFORMANSI

Samsunspor'a transfer olduğu günden bu yana tüm kulvarlarda 114 maça çıkan Holse, 22 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. 

Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunsporlu Holse MLS'e transfer oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    samsunun iskeleti kslmadı umarım daha iyileri gelir amed den örnek alsınlar 1 0 Yanıtla
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