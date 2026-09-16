Samsunsporlu Melek Ünlü, Çim Topu Avrupa Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek

Samsun spor Çim Topu Takımı sporcusu Melek Ünlü, 18-26 Eylül tarihleri arasında İngiltere Galler'de düzenlenecek Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Çim Topu Avrupa Şampiyonası, 18-26 Eylül tarihleri arasında büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorilerinde İngiltere Galler'de düzenlenecek. Türkiye'yi şampiyonada temsil edecek 10 sporcu ve teknik ekip, hazırlıklarını sürdürmek amacıyla 11-16 Eylül tarihleri arasında İzmir'de kampa girdi. Milli takım kampı, Özkan Akar'ın nezaretinde devam ediyor.

Samsunspor Çim Topu Takımı sporcusu Melek Ünlü, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında en genç isim olarak dikkat çekiyor. Samsunspor altyapısında başlayan spor kariyerini milli takım seviyesine taşıyan Ünlü, kulübün altyapı çalışmalarının da önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Hedef Türk bayrağını göndere çekmek

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, Avrupa ve dünya şampiyonalarında en büyük hedeflerinin madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmek olduğunu belirterek, "Bunun için sporcularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.