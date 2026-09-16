Samsunsporlu Melek Ünlü, Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunsporlu Melek Ünlü, Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Samsunsporlu Melek Ünlü, Çim Topu Avrupa Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Çim Topu Takımı sporcusu Melek Ünlü, 18-26 Eylül'de İngiltere Galler'de düzenlenecek Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona için İzmir'de kampa giren milli takımda yer alan Ünlü, kadrodaki en genç sporcu olarak dikkat çekiyor.

Samsun spor Çim Topu Takımı sporcusu Melek Ünlü, 18-26 Eylül tarihleri arasında İngiltere Galler'de düzenlenecek Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Çim Topu Avrupa Şampiyonası, 18-26 Eylül tarihleri arasında büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorilerinde İngiltere Galler'de düzenlenecek. Türkiye'yi şampiyonada temsil edecek 10 sporcu ve teknik ekip, hazırlıklarını sürdürmek amacıyla 11-16 Eylül tarihleri arasında İzmir'de kampa girdi. Milli takım kampı, Özkan Akar'ın nezaretinde devam ediyor.

Samsunspor Çim Topu Takımı sporcusu Melek Ünlü, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında en genç isim olarak dikkat çekiyor. Samsunspor altyapısında başlayan spor kariyerini milli takım seviyesine taşıyan Ünlü, kulübün altyapı çalışmalarının da önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Hedef Türk bayrağını göndere çekmek

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, Avrupa ve dünya şampiyonalarında en büyük hedeflerinin madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmek olduğunu belirterek, "Bunun için sporcularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Çocuk İzleme Merkezi, Avrupa Şampiyonası, Samsunspor, İngiltere, Türkiye, Galler, İzmir, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunsporlu Melek Ünlü, Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi

11:45
Ferdi’nin arkadaşı geliyor Fenerbahçe’ye Premier Lig’den yıldız
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:30
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
11:06
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
10:51
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 12:28:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Samsunsporlu Melek Ünlü, Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement