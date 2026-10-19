Samsunsporlu Tosun Avrupa'da 2 altın ve 1 bronz kazandı, Kalanç dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Samsunsporlu Tosun Avrupa'da 2 altın ve 1 bronz kazandı, Kalanç dünya üçüncüsü oldu

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Samsunsporlu Tosun Avrupa\'da 2 altın ve 1 bronz kazandı, Kalanç dünya üçüncüsü oldu
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Samsunspor Bocce Takımı sporcularından Yağmur Tosun, Yunanistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Selma Kalanç ise Brezilya'daki Raffa Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Şevval Akcanlı ile birlikte çift kadınlar kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

SAMSUNSPOR Bocce Takımı sporcularından Yağmur Tosun, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazanırken, Selma Kalanç ise Brezilya'daki Raffa Büyükler Dünya Şampiyonası'nda üçüncüsü oldu.

Yunanistan'ın Atina kentinde 3-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Gençler ve Büyük Bayanlar Bocce Petank Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 16 yaşındaki Yağmur Tosun, Genç Kızlar kategorisinde Türk Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Büyük Bayanlar Altın Nokta kategorisinde de altın madalya kazanan Tosun, Büyük Bayanlar takım müsabakalarında elde edilen Avrupa üçüncülüğüyle bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonayı 3 madalyayla tamamlayan Tosun, 2025 yılında Fransa'nın Douai kentinde düzenlenen Büyük Bayanlar Bocce Petank Dünya Şampiyonası'nda da Altın Nokta kategorisinde dünya üçüncülüğü elde etmişti. Brezilya'nın Garibaldi kentinde 13-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Raffa Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Samsunspor Bocce Takımı sporcusu Selma Kalanç, Şevval Akcanlı ile birlikte çift kadınlar kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Bocce sporuna Alaçam Etyemez Ortaokulu'nda antrenör Gökhan Bozdemir'in yanında başlayan Kalanç, eğitimini tıp fakültesi beşinci sınıf öğrencisi olarak sürdürüyor.

BOZDEMİR: BAŞARILARIN ARDINDA YOĞUN ÇALIŞMA VAR

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, sporcuların elde ettiği başarıların aylar süren antrenman çalışmalarının sonucu olduğunu belirtti. Hazırlık sürecinde yoğun ve disiplinli bir çalışma yürüttüklerini aktaran Bozdemir, Samsunspor yönetimine ve sporculara destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: DHA
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