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Samsunsporlu Van Drongelen ve Fofana Sakatlandı - Son Dakika
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Samsunsporlu Van Drongelen ve Fofana Sakatlandı

Yılport Samsunspor, Rick Van Drongelen ve Moryke Fofana'nın EMS Yapı Sivasspor maçında darbe sonucu sakatlandığını açıkladı. Van Drongelen'in sağ kasık bölgesinde evre 2 yaralanma, Fofana'nın ise sağ ayak bileği bağ yaralanması ve kemik ödemi tespit edildi. İki futbolcunun tedavisi başlatıldı.

Samsunsporlu Van Drongelen ve Fofana Sakatlandı
17.01.2024 - 16:31,  Güncelleme: 16:48
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Yılport Samsunsporlu Rick Van Drongelen ve Moryke Fofana'nın darbeye bağlı olarak sakatlandığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, EMS Yapı Sivasspor müsabakasında sakatlanan Hollandalı futbolcu Rick Van Drongelen'in yapılan tetkik ve muayenesi neticesinde sağ kasık bölgesinde evre 2 yaralanması tespit edildiği bildirildi. Aynı maçta sakatlanan Moryke Fofana'da da sağ ayak bileği bağ yaralanması ile kemik ödemi tespit edildiği belirtildi.

İki futbolcunun da tedavisinin başlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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