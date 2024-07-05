Samuel Eto'o'ya 200 Bin Dolar Para Cezası - Son Dakika
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Samuel Eto'o'ya 200 Bin Dolar Para Cezası

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), eski futbolcu Samuel Eto'o'ya etik, dürüstlük ve sportmenlik ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 200 bin dolar para cezası verildiğini açıkladı. Eto'o, bir bahis şirketiyle para karşılığı elçilik anlaşması yapması nedeniyle cezalandırıldı. Kamerun Milli Takımı'nda 118 maçta attığı 56 golle en skorer isim olan Eto'o, Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları giymişti.

05.07.2024 16:49
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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), bir dönem Türkiye'de de forma giyen eski futbolcu Samuel Eto'o'ya etik, dürüstlük ve sportmenlik ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 200 bin dolar para cezası verildiğini açıkladı.

CAF, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o ile ilgili olarak Ağustos 2023'te başlatılan disiplin ve manipülasyon soruşturmasıyla ilgili kararını kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, bir bahis şirketiyle para karşılığı elçilik anlaşması yapan Eto'o'nun CAF'ın etik, dürüstlük ve sportmenlik ilkelerini ciddi şekilde ihlal ettiği ve 200 bin dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kamerun'da Victoria United'ın, 1. Lig'e yükselmesi için manipülasyon yaptığı iddiaları ile ilgili soruşturmada ise CAF, maç manipülasyonuyla ilgili yeterli kanıt olmadığı sonucuna varıldığını bildirdi.

Futbolculuk kariyerinde Mallorca, Barcelona, Inter, Chelsea, Everton, Sampdoria gibi takımlarda oynayan ve birçok şampiyonluk yaşayan eski Kamerunlu golcü Eto'o, Türkiye'de Antalyaspor ile Konyaspor formaları giymişti.

Kamerun Milli Takımı'nda 118 maçta attığı 56 golle en skorer isim konumunda bulunan 40 yaşındaki Eto'o, iki kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu ve bir olimpiyat altın madalyası elde etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samuel Eto'o'ya 200 Bin Dolar Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samuel Eto'o'ya 200 Bin Dolar Para Cezası - Son Dakika
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