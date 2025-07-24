Şan Ökten 38. Yılında Anıldı

Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Şan Ökten, vefatının 38. yılında mezarı başında anıldı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Ökten'in Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Divan Başkanlık Kurulu Üyesi Korkut Soydan, Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı, Denetim ve Sicil Kurulu Üyeleri, Divan Kurulu Üyeleri ve Ökten'in ailesi, yakınları ile sevenleri katıldı.
Tören, okunan duaların ardından sona erdi.
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