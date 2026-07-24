Şan Ökten İçin Anma Töreni - Son Dakika
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Şan Ökten İçin Anma Töreni

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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şan Ökten, mezarı başında anma töreniyle anıldı.

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Şan Ökten için Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Şan Ökten'in vefatının 39. yılında gerçekleştirilen törene kulübün genel sekreteri Uğur Fora, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki, disiplin kurulu başkanı Devrim Alparslan, üyelik ve sicil kurulu başkanı Sefa Bağcı, kurul üyeleri, Ökten'in ailesi ve yakınları katıldı.

Anma töreni okunan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şan Ökten İçin Anma Töreni - Son Dakika

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