Sanchez Bu Sezonki İlk Golünü Attı

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Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor maçıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golü defans oyuncusu Davinson Sanchez'den geldi. Maçın 3. dakikasında Gabriel Sara'nın ortasında kale önünde iyi yükselen Davinson kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağları ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

28 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılılarla bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

Maçta 11'de görev alan Kolombiyalı savunma oyuncusu 67. dakikada oyundan çıktı ve Victor Nelsson oyuna dahil oldu. - İSTANBUL