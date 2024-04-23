Mustafa Eren Güder Türkiye Minikler Karate Şampiyonası\'nda Şampiyon Oldu

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Sandıklı'nın altın çocuğu Mustafa Eren Güder, Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda muhteşem bir performans sergileyerek Erkek Kata dalında 112 sporcunun tümünü yenerek Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Güder bu başarısı azim ve çabanın büyük bir örneği oldu. Şimdi ise 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Bu önemli etkinlik sonrasında, Güder bu başarısında antrenörünün büyük payı olduğunu dile getirdi. Son olarak sporcumuzun antrenörü olan Doğan Yıldız şu açıklamalarda bulundu, "Sporcum Mustafa Eren Güder'in bu başarısından dolayı gurur duyuyorum ve Balkanlarda düzenlenecek olan Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası içinde aynı başarıları göstereceğine yürekten inanıyorum" ifadesine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR