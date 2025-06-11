Sane İstanbul'a Geliyor

GALATASARAY'IN gündeminde olan Leroy Sane, transfer görüşmeleri için bu akşam İstanbul'a geliyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Sarı kırmızılılar, Bayern Münih ile yollarını ayıran yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Senegal asıllı Alman oyuncu, Galatasaray'la transfer görüşmesi yapmak için bu akşam İstanbul'a gelecek.
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