Sane\'nin İstanbul\'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile anlaşmaya varan Leroy Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR

A Spor'un haberine göre; Galatasaray ile anlaşan Leroy Sane, bu akşam İstanbul'a gelecek. Haberde, yıldız oyuncunun Sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

MALİYETİ DE BELLİ OLDU

Öte yandan Alman yıldızın maliyeti de ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sane yıllık 9 milyon euro net maaş kazanacak. Galatasaray maaşın yanı sıra imza parası da ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih ile bu sezon 45 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi.