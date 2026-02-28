Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig\'e geliyorlar
28.02.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vanspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden lider Erzurumspor, ligde üst üste 11. galibiyetini alarak puanını 60'a yükseltti ve Süper Lig yolunda iddiasını güçlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında lider Erzurumspor, Vanspor deplasmanına konuk oldu. Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi mavi-beyazlı ekip 3-0 kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Erzurumspor, ikinci yarıda vites yükseltti. 52. dakikada Mustafa Fettahoğlu perdeyi açtı. 63. dakikada Martin Rodriguez farkı ikiye çıkardı. Maçın skorunu ise 88. dakikada Yakup Kırtay belirledi.

LİGDE 11 MAÇLIK SERİ

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor ligde üst üste 11. galibiyetini elde etti. Aralık ayından bu yana yükselişini sürdüren ve 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Erzurum temsilcisi, puanını 60'a çıkardı. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Vanspor ise 38 puanda kaldı. Erzurumspor gelecek hafta sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak. Vanspor ise Pendikspor deplasmanına gidecek.

Trendyol Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yamacziya yamacziya:
    haydin dadaşlar yakışır size süperlig 1 1 Yanıtla
  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    amed mıdır nedir kümeye 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Kuşadası’nda “ağlayan gelinler“ çiçek açmaya başladı Kuşadası'nda "ağlayan gelinler" çiçek açmaya başladı
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber

15:42
6 ülke hedef oldu İşte İran füzesinin Katar’a düştüğü an
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
15:20
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 16:53:08. #7.11#
SON DAKİKA: Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.