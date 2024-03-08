Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçın ilk yarısını 4-1 önde kapattı.
Mücadelenin gol perdesini 9. dakikada Derrick Köhn açtı. Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı. Ceza sahası yayında top önüne düşen Köhn gelişine şutunu çekti ve top ağlara gitti.
31. dakikada Icardi sol kanattan topla geldi ve pasını Zaha'ya verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Zaha bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Gökhan'ın çıkardığı topta altı pasın içinde önüne düşen topu Torreira ağlara gönderdi. Durum 2-0 oldu.
39. dakikada Shelvey'in pasında orta alanda topu alan Höjer 30 metreden sağ köşeye sert şutunu çekti ve farkı bire indirdi. Durum 2-1 oldu.
Mücadelenin ilk yarısının bitmesine 5 dakika kala sahneye çıkan Kerem Demirbay, 41 ve 45. dakikalarda ceza sahasının dışından 2 şık gol atarak skoru 4-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Sanki Premier Lig! Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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