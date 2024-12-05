SANKO'dan Paralimpik Sporculara Destek - Son Dakika
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SANKO'dan Paralimpik Sporculara Destek

SANKO\'dan Paralimpik Sporculara Destek

SANKO Okulları, Paralimpik şampiyonlarıyla öğrencilerle bir araya gelerek ilham verici deneyimler paylaştı.

05.12.2024 16:02
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SANKO Okulları, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarılara imza atarak Türkiye'yi gururlandıran Milli Sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke'yi öğrencileriyle bir araya getirdi.

SANKO Okulları öğrencisi Duru Kayın ve Beden Eğitimi Öğretmeni Seda Ay moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide Milli Sporcular Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, öğrencilerle başarı hikayelerini ve ilham verici deneyimlerini paylaştı.

Sporcular, başarıya giden yolda yılmadan çalışma, kararlılık ve disiplinin önemine vurgu yaptı.

Sevilay Öztürk yüzme, Mahmut Boztepe ise tekvandodaki başarısıyla isimlerini dünyaya duyururken, üstün performansları ile öğrencilere örnek oldu. Milli Sporcular, söyleşide kişisel hedeflerine ulaşırken karşılaştıkları zorlukları, bu zorlukların üstesinden nasıl geldiklerini ve sporun hayatlarındaki dönüştürücü gücünü anlattı.

Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke, sporun yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılığı artıran bir yaşam biçimi olduğunu ifade ederek tek engelin düşüncelerdeki korkular olduğunu belirtti.

SANKO Holding özel sporcuların yanında

Türkiye'nin öncü sanayi kuruluşlarından SANKO Holding, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile imzaladığı protokolle komitenin ana sponsorluğunu üstlenmişti. Önceki yıllarda dünya şampiyonlukları bulunan Para Milli Okçu Yiğit Caner Aydın'ın bireysel sponsoru olarak yanında yer alan SANKO Holding, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi özel sporcuları destekleme taahhüdünü, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsorluğunu üstlenerek daha ileriye taşımıştı.

SANKO, bu desteğiyle, paralimpik spor alanında gelişimin sağlanması ve oluşturulan sosyal etkinin özellikle kadın paralimpik sporcularla daha geniş kitlelere ulaştırılmasını hedefliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor SANKO'dan Paralimpik Sporculara Destek - Son Dakika

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