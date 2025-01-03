SANKO Okulları Yıldız Kızlar Şampiyon Oldu

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SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul Sporları Basketbol Yıldız Kızlar İl Birinciliği Yarışması"nda şampiyon oldu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada Nehir Karaoğlu, Deniz Kızılateş, Betül Nakıboğlu, Yağmur Diken, Öykü Melek Özefe, Yaprak Ece Tunçel, Gülay Elizan Özgenç, Ada Palta ve Buse Berra Sevim'den oluşan SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı birincilik kupasının sahibi oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcuları ve öğretmenlerini kutlayarak 24- 27 Şubat 2025 tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenecek bölge şampiyonasında başarılar diledi. - GAZİANTEP