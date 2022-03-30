Şanlı: "Adana'yı yüzme şehri yapacağız" - Son Dakika
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Şanlı: "Adana'yı yüzme şehri yapacağız"

30.03.2022 14:24
Şanlı: "Adana'yı yüzme şehri yapacağız"

Türkiye Yüzme Federasyonu Adana İl Temsilcisi Sabri Şanlı, Adana'yı yüzme şehri yapacaklarını söyledi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Adana İl Temsilcisi Sabri Şanlı, Adana'yı yüzme şehri yapacaklarını söyledi.

Şanlı, Adana'nın son dönemde Anadolu Yıldızlar Ligi yarışlarıyla başlayan müsabakaların, Açık Yaş Milli Takım Seçme Yarışlarının ardından, Okul Sporları Küçükler İl Birinciliğine ev sahipliği yaptığını belirtti. Adana'yı yüzme sporunda zirveye çıkarmak için çabaladıklarını söyleyen Şanlı, "Adana tarım ve gastronomi kenti olduğu kadar aynı zamanda bir spor kentidir. Burası Torosların ve Akdeniz'in incisi. Hepimiz Adana'nın bu şehrin çocuklarıyız. Geçmişte nice şampiyonlar yetiştirmiş bu kentin genlerinde şampiyonluk var, zirve var. Özellikle Adana Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar'ın Adanamıza geldiği günden bu yana, sporun her dalında olduğu gibi yüzmeye de verdiği büyük destek ve sağladığı imkanlar için camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde Sayın Müdürümüzün titizlikle uyguladığı 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi, lisanslı sporcu sayısının artmasındaki en büyük etkendir. Bu genç sporcular bizim geleceğimiz, onları seviyoruz. Gençlerimiz şunu da unutmasınlar; spor ne kazanma hırsı, ne kaybetme korkusudur. Tek kelimeyle özgüvendir. Bu özgüvenle Adana'yı yüzme şehri yapacağız" diye konuştu. - ADANA

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Milli Takım, Türkiye, Yüzme, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şanlı: 'Adana'yı yüzme şehri yapacağız' - Son Dakika


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