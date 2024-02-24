Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 2023 Turkcell Süper Kupa maçı için hazırlıklara başladıklarını açıkladı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladıklarını bildirdi.
Vali Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanması kararından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.
Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Şanlıurfa'da ağırlayacak olmanın heyecanının tüm şehirde hissedildiğini aktaran Şıldak, şunları kaydetti:
"Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfa için çok büyük bir moral olan, heyecan uyandıran, şehirde herkesin coşkuyla karşıladığı bir haberi paylaştı. Süper Kupa finali iki güzide takımımız arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak. Kupayla ilgili hazırlıklara şimdiden başladık. 11 Nisan Stadyumu'muzun kısa bir süre önce tribünleri yenilenmişti. 26 bin seyirci ve 5 bin 500 araçlık otopark kapasitesiyle FIFA standartlarını taşıyan her tür futbol organizasyonu için hazır bir alan. O tarihe kadar ihtiyaç duyulan bazı bakım, onarım çalışmalarını da hızlıca gerçekleştireceğiz."
Ek uçak seferleri için görüşmeler başladı
Vali Hasan Şıldak, Süper Kupa maçının oynanacağı tarihte ek uçak seferlerinin yapılması için görüşmelerin başladığını dile getirdi.
Karşılaşmayı izlemek için kente gelecek sporseverlerin konaklaması için otellerin yanı sıra kamu tesislerinin de tam kapasiteyle hazır olacağını bildiren Şıldak, şöyle devam etti:
"Şanlıurfa için büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Şanlıurfa'mızın bu tür organizasyonları yapabilme kabiliyetini, potansiyelini bir kez daha test etmiş olacağız. Stadımız 2009 yılında faaliyete başlamış ve hemen bir yıl sonra 2010'da Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı. Bu ikinci tecrübesi olacak. Başarılı, güzel bir organizasyonla Şanlıurfa'nın ismini bir kez daha duyurmayı istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızla bundan heyecan duyuyoruz."
Turizme de katkı sağlayacak
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, karşılaşmanın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için bütün tedbirleri alacaklarını, bu kapsamda İl Spor Güvenlik Kurulu ve TFF yetkililerinin bir araya gelerek alınması gereken kararları görüşeceğini ifade etti.
Maçın kent turizmi ve ekonomisine de olumlu katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Şıldak, "Esnafın beklentisi çok yüksek. Sporseverler heyecanlı. Çevre illerden ve büyük şehirlerden insanlar buraya akın akın gelecek. Güzel bir atmosfer olacak. Bu yıl ilave olarak mayıs ayında da kültür yolu festivallerinin ilkini Şanlıurfa'da gerçekleştireceğiz. Bu da büyük bir organizasyon olacak. Hemen devamında zaten turizm sezonu başlamış olacak. İnşallah bereketli güzel bir yıl bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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