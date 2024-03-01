Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Amatör Spor Kulüplerini Ziyaret Etti

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Şanlıurfa Şubesini ziyaret ederek kentte faaliyet gösteren kulüplerin yöneticileriyle bir araya geldi. Beyazgül, amatör takımlar ve sporculara her zaman destek sağladıklarını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte faaliyet gösteren amatör takımların yöneticileriyle bir araya geldi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Şanlıurfa Şube Başkanlığında gerçekleşen ziyarette Başkan Beyazgül, kentte gençlere yönelik yapılan çalışmaları aktardı.

ASKF Şanlıurfa Şube Başkanı Adnan Yükselir ve Amatör Spor Kulüpleri yöneticileriyle buluşan Başkan Beyazgül, Şanlıurfa U18 ligini şampiyon olarak tamamlayan 63 Urfa Spor kulübüne ve sporcularına eşofman takımı hediye etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Amatör spor kulüpleri yöneticileri bizler için çok önemlidir. Elinden tutulan çocuklarımız faydalı işlere yöneliyor. Onlara spor yapma imkanı sunuyorlar. Gençlerimiz ve çocuklarımız bir yandan spor yapıp fiziklerini geliştirirken diğer yandan kötü alışkanlıklardan uzak tutulmuş oluyor. Yöneticilerimiz aslında bizler için birer önder ve liderdir. Çocuklarımızı sporla buluşturan yöneticilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün bu işlerin STK'lar tarafından yapılması çok değer kazanıyor. Bizler sizlere yardımcı olmak için varız. Kentte gençlere yönelik yapacağımız çalışmalarımızı ASKF yöneticilerimizle istişare ediyoruz. Sizlerden gelen her talep spor ve gençlik içindir. Pandemi döneminde çok sıkıntılar oldu ama gençlere yönelik yapılan çalışmaları aksatmadan sürdürdük. Şanlıurfa olarak çok zor ve çok büyük işleri bitirdik. Gençlik için yaptığımız çalışmalar devam ediyor. 47 spor salonu açtık, gençlik merkezleri sayısını 26'ya çıkardık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çalışmalarıyla kentte 6 spor merkezi daha yapıyoruz ve bu merkezlerimizin inşaat çalışmalarının yüzde 90 oranında tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve iç tefrişatın ardından 6 spor merkezimizi gençlerin hizmetine sunacağız" dedi.

ASKF Şanlıurfa Şube Başkanı Adnan Yükselir ise sporculara yapılan desteklerden dolayı teşekkür etti. - ŞANLIURFA