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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Direkli Mahallesi'ne spor kompleksi kazandırıyor - Son Dakika
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Direkli Mahallesi'ne spor kompleksi kazandırıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sporla buluşmasını sağlamak amacıyla Direkli Mahallesi'nde spor kompleksi inşa ediyor. Kompleks, spor salonu, soyunma odaları, mescit, dart odası, bilgisayar odası, masa tenisi odası ve idari hizmet odalarını içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Direkli Mahallesi\'ne spor kompleksi kazandırıyor
28.12.2023 - 10:09,  Güncelleme: 10:12
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Spor ve eğitim alanında projelerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sporla buluşmasını sağlamak adına Direkli Mahallesi'ne kompleksi kazandırıyor.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa'da gençlerin sportif aktivitelerle zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi'ndeki Spor Kompleksinde çalışmalar sürüyor. Spor salonu, soyunma odaları, mescit, dart odası, bilgisayar odası, masa tenisi odası, satranç odası ile idari hizmet odalarının yer aldığı Direkli Spor Kompleksi, gençlerin ihtiyaç duyacağı tüm detaylara sahip ve iki kattan oluşacak.

Direkli Mahallesi'ne kazandırılan kompleksi ile birlikte gençler, sportif aktivitelerle buluşacak. İnşaat çalışmalarının sürdüğü komplekste, çalışmaların sona ermesiyle bölgede spor alanındaki salon eksikliğinin büyük ölçüde giderilmesi hedefleniyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Direkli Mahallesi'ne spor kompleksi kazandırıyor - Son Dakika


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