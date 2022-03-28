Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde galibiyet sevinci - Son Dakika
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde galibiyet sevinci

28.03.2022 14:30
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde galibiyet sevinci

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde Bağcılar Engelli Gençlik galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde Bağcılar Engelli Gençlik galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine, evlerinde ağırladıkları Bağcılar Engelli Gençlik takımını üstün bir oyunla 73-54 yenmeyi başardıklarını söyledi.

Güzel oyun ve mücadelelerinden dolayı tüm oyuncularını kutlayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Geçen hafta Yalova deplasmanında aldığımız galibiyetin anlam kazanması için evimizdeki bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Tüm hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Maç istediğimiz gibi geçti ve salondan galibiyetle ayrılan taraf olmayı başardık. Amacımız sezon sonu play-off oynamak, bunun için mücadelemiz sürüyor. Önümüzdeki hafta yine kentimizin diğer takımı Ceylanpınar Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacağız. İnşallah taraftarlara güzel bir maç izleterek galip gelen taraf olmak istiyoruz."

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Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Bağcılar, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde galibiyet sevinci - Son Dakika


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