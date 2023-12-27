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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ilk yarıyı 4. sırada tamamladı - Son Dakika
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ilk yarıyı 4. sırada tamamladı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi takımı, ilk yarıyı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puanla 4. sırada tamamladı. Antrenör Serdar Yıldırım, oyuncularını kutlayarak ikinci yarıda play-off hedefine ulaşmak istediklerini belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ilk yarıyı 4. sırada tamamladı
27.12.2023 - 14:49,
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi takımı ilk yarıyı 4. sırada tamamlamayı başardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine, ilk yarıyı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puanla 4. sırada tamamladıklarını söyledi.

Lige play-off iddiasıyla başladıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ligin ilk yarısını istediğimiz yerde bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm oyuncularımı gayretlerinden dolayı kutluyorum. Şimdi oyuncularıma 1 hafta izin verdim. 1 Ocak'ta tekrar toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağız. İlk maçımızı deplasmanda Galatasaray ile oynayacağız, inşallah bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Daha çok çalışarak ve işi sıkı tutarak ikinci yarıda play-off hedefimize ulaşmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum."

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ilk yarıyı 4. sırada tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ilk yarıyı 4. sırada tamamladı - Son Dakika
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