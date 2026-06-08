Şanlıurfa\'da Amatör Maçta Kavga

Şanlıurfa'da 2. Amatör Küme'de şampiyonluğu belirleyen Pirsusspor- Viranşehir İdmanyurdu maçının ardından kavga çıktı. 5 kırmızı karttın çıktığı maçta kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün saat 16.00'da Viranşehir İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da şampiyonluk için sahaya çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Pirsusspor 2-1 kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Tansiyonun yüksek olduğu mücadelede hakem toplam 5 kırmızı kart gösterdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise gerginlik saha dışına taştı.

İddiaya göre, Pirsusspor'un 24 numaralı futbolcusu soyunma odasına giderken tribünlere ve bazı futbolculara yönelik el kol hareketleri yapıp küfür edince ortalık bir anda karıştı. Yaşanan gerginlik üzerine güvenlik güçleri hızla müdahale ederek olayların büyümesini önledi.

Polisin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Maç sonunda yaşanan gerginlik, şampiyonluk mücadelesinin önüne geçti. - ŞANLIURFA