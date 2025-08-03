Şanlıurfa'da Amatör Spor Kulüplerine 6 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Amatör Spor Kulüplerine 6 Milyon TL Destek

Şanlıurfa\'da Amatör Spor Kulüplerine 6 Milyon TL Destek
03.08.2025 11:48  Güncelleme: 11:50
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı destek programı kapsamında 105 amatör spor kulübüne toplam 6 milyon 10 bin TL'lik nakdi yardımda bulundu. Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, bu desteğin gençliğe ve geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki spor faaliyetlerini desteklemek ve gençlerin spora katılımını artırmak amacıyla amatör spor kulüplerine yönelik önemli bir adım attı. Belediye, 2025 yılı destek programı kapsamında, başvuru şartlarını karşılayan 105 amatör spor kulübüne toplamda 6 milyon 10 bin TL'lik nakdi yardımda bulundu. Kulüp yöneticilerine hediye çeklerini takdim eden Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, "Bu destek, gençliğe ve geleceğe yapılan yatırımdır. Uyuşturucudan uzak, sporla güçlenen bir nesil istiyoruz" dedi.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen nakdi yardım programına; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Adnan Yükselir, ASKF Genel Sekreteri Murat Basyan, amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve çok sayıda sporcu katıldı.

"Şanlıurfa'yı sporun başkenti yapmakta kararlıyız"

Nakdi yardım programında konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'nın genç nüfus potansiyelinin altını çizerek, "Şanlıurfa, her alanda olduğu gibi gençlik ve spor konusunda da kendine çok büyük hedefler belirleyen ve buna uygun altyapıyı kuran bir şehirdir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak, geleceğin başarılı sporcularının yetişeceği bir spor şehri olma yolunda, teknik ve fiziki altyapıları tamamlayarak hızla ilerliyoruz. Tüm bunlarla beraber Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak, ilimiz genelinde yapılan bütün sportif faaliyetlere, etkinliklere maddi ve manevi katkılar sağlıyoruz. Bu anlayışla ilimizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerimize yönelik nakdi destek programımızı bu yıl büyük bir hassasiyetle hayata geçiriyoruz" dedi.

Bu destekle birlikte şehir genelinde sporun yaygınlaştırılmasının, gençlerin disiplinli bir hayat anlayışıyla gelişmelerinin teşvik edilmesinin amaçlandığını vurgulayan Başkan Gülpınar, "Sadece belirli branşlara değil, başvuran tüm branşlardaki kulüplere destek verildi. Bu yaklaşım, adaletli ve kapsayıcı bir spor politikamızın en somut göstergesidir" diye ifade etti.

"Uyuşturucudan uzak, sporla güçlenen bir nesil istiyoruz"

Başkan Gülpınar, gençlik merkezlerinden spor salonlarına, bilim merkezlerinden sosyal etkinlik projelerine kadar birçok alanda gençlerin gelişimine katkı sağladıklarını vurguladı. Bu desteklerin, sadece kulüplerin değil, aynı zamanda gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak bir yaşam tarzına yönlendirilmesi açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Gülpınar, "Uyuşturucudan uzak, sokaktan uzak, ekran bağımlılığından uzak bir nesil hayal ediyoruz. Bunun yolu sahalardan, salonlardan, minderlerden geçiyor. Bu nedenle amatör kulüplerimize verdiğimiz her destek, geleceğe yapılan bir yatırımdır. Spora desteğimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir" dedi.

Şampiyon kulüpten başkan Gülpınar'a anlamlı hediye

Etkinlik kapsamında, geçtiğimiz sezon Süper Amatör Ligi namağlup tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor adına, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük, Kulüp Başkanı Cenap Turgut ve Teknik Direktör İsmail Doğan, Başkan Gülpınar'a şampiyonluk forması hediye etti.

Program sonunda ise nakdi yardım kazanan kulüplere temsili hediye çekleri takdim edildi ve günün anısına toplu hatıra fotoğrafları çekildi.

118 kulüp başvurdu, 105'i destek almaya hak kazandı

Bu arada Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın destek programı kapsamında başvuruda bulunan 118 kulüpten 105'i gerekli şartları yerine getirerek yardımı almaya hak kazandı. Başvurusu reddedilen 13 kulüp ise kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle liste dışında bırakıldı. Bu yıl ayrıca 6 engelli spor kulübü de destek kapsamına dahil edildi. Destekler, ilk kez herhangi bir aracı kuruluş olmadan doğrudan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kulüplere ulaştırıldı. Değerlendirmeler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kayıtları, ilgili federasyonlar, ASKF, branş temsilcilikleri ve il hakem kurullarının verileri esas alınarak oluşturulan bağımsız bir komisyon tarafından yapıldı.

Tüm branşlara kapsayıcı destek

Başvuru yapan kulüplerin faaliyet gösterdiği branş ayrımı gözetilmeden, tüm branşlardaki kulüpler destek kapsamına alındı. Birden fazla kategori ve branşta faaliyet gösteren kulüplere ise orantılı olarak daha fazla yardım yapıldı. Ayrıca resmi kurumlara ait takımlar destek listesine dahil edilmedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şanlıurfa'da Amatör Spor Kulüplerine 6 Milyon TL Destek - Son Dakika

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