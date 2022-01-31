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Şanlıurfa'da gençlerin okçuluğa ilgisi artıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da gençlerin okçuluğa ilgisi artıyor

31.01.2022 12:24
Şanlıurfa'da gençlerin okçuluğa ilgisi artıyor

Şanlıurfa'da, son dönemde yoğun ilgi gören okçuluk branşında lisanslı sporcu sayısı 300'e ulaştı.

Şanlıurfa'da, son dönemde yoğun ilgi gören okçuluk branşında lisanslı sporcu sayısı 300'e ulaştı.

Kentte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce okçuluk branşında açılan kurslar gençlerden yoğun ilgi görüyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğunu kazanmasıyla okçuluk branşına ilginin arttığı kentte 2 yıl önce 30 olan lisanslı sporcu sayısı 300'e yükseldi.

Samsun'da düzenlenen 2021 Salon Türkiye Şampiyonası'na katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları Muhammed Feyzullah Alkan, Mahmut Beyazıt Ötegeçili ve Mehmet Eren Dönmezler'in ilk 16'ya kalarak milli takım aday kadro seçmelerine katılması da kentteki okçuluğun geleceği adına umut oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Dedeoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da belediye olarak diğer 22 branşa olduğu gibi okçuluk sporuna da büyük önem verdiklerini söyledi.

Okçuluk sporunda geleneksel ve olimpik branşlarda 61'i lisanslı olmak üzere 270 sporcuları bulunduğunu belirten Dedeoğlu, "Samsun'da düzenlenen 2021 Salon Türkiye Şampiyonası'nda 3 sporcumuz yarışarak ilk 16'ya girdi. Hedefimiz inşallah Avrupa şampiyonası. Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonu olması okçuluğa olan ilgiyi daha da arttırdı. Bizler de bu potansiyelleri değerlendirip gençlerimizi okçuluğa yönlendireceğiz." diye konuştu.

"Hedefimiz madalyalar getirmek"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi ve antrenör Murat Alkan ise yaklaşık 2 yıldır belediye bünyesinde okçuluk dersleri verdiklerini söyledi.

Belediyenin ata sporu olan okçuluğa verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Alkan, "Makaralı, klasik ve geleneksel okçulukta faaliyetlerimiz devam ediyor. Sporcularımız her geçen gün kapasitelerini yükseltiyor. Kurslarımız devam ediyor, ilgi bayağı yoğun inşallah daha iyi olacaktır. Hedefimiz bu sporun alt yapısını oluşturmak, milli takımlara sporcu göndermek ve madalyalar getirmektir." dedi.

Sporculardan Muhammed Feyzullah Alkan ise televizyondan izleyerek okçuluk sporuna ilgi duymaya başladığını söyledi.

İlk başlarda hobi olarak yaptığı okçuluğu belediyenin destekleriyle ciddi olarak sürdürdüğünü ifade eden Alkan, şunları kaydetti:

"Samsun'da düzenlenen şampiyonada ilk 16'ya kalarak milli takım aday kadro seçmelerine katıldım ancak başarılı olamadım. Amacım bu yıl milli takım aday kadrosu seçmelerine katılarak milli takıma seçilmek ve uluslararası yarışmalarda ülkemi en iyi şekildi temsil etmek istiyorum. Okçuluk sporunun hayatıma çok olumlu etkileri oldu. Bu spor bana üniversite kapılarını da açtı. Geçen yıl Harran Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nu kazandım ve bu sene de 2'nci sınıftayım. Benim gibi genç arkadaşlara bu sporu yapmalarını öneriyorum."

Servet Kornek de yaklaşık 3 ay önce bir arkadaşının tavsiyesiyle okçuluk sporuyla tanıştığını ifade ederek, herkesi bu sporu yapmaya davet etti.

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Şanlıurfa, Okçuluk, Samsun, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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