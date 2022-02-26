Şanlıurfa'da Türkiye Dart Şampiyonası 4. ayak müsabakaları başladı - Son Dakika

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 4. ayak müsabakaları, Şanlıurfa'da başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından merkez Eyyübiye ilçesindeki çok amaçlı spor salonda düzenlenen şampiyonaya, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 586 yarışmacı katılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon yarın sona erecek.