Şanlıurfa'da Türkiye Dart Şampiyonası 4. ayak müsabakaları başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Türkiye Dart Şampiyonası 4. ayak müsabakaları başladı

26.02.2022 18:16
Şanlıurfa'da Türkiye Dart Şampiyonası 4. ayak müsabakaları başladı

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 4. ayak müsabakaları, Şanlıurfa'da başladı.

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 4. ayak müsabakaları, Şanlıurfa'da başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından merkez Eyyübiye ilçesindeki çok amaçlı spor salonda düzenlenen şampiyonaya, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 586 yarışmacı katılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon yarın sona erecek.

Şanlıurfa'da Türkiye Dart Şampiyonası 4. ayak müsabakaları başladı

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Şanlıurfa, Türkiye, TBBDF, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şanlıurfa'da Türkiye Dart Şampiyonası 4. ayak müsabakaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Türkiye Dart Şampiyonası 4. ayak müsabakaları başladı - Son Dakika
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