Bronz madalyalı 11 yaşındaki judocunun hedefleri büyük - Son Dakika
Üye Girişi

Bronz madalyalı 11 yaşındaki judocunun hedefleri büyük

28.09.2022 11:12
Bronz madalyalı 11 yaşındaki judocunun hedefleri büyük

Şanlıurfa'da yaklaşık 2 yıl önce başladığı judoda kısa sürede kendisini geliştirerek Türkiye şampiyonluğunu elde eden ve Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda üçüncü olan 11 yaşındaki Hüseyin Musri, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefliyor.

Şanlıurfa'da yaklaşık 2 yıl önce başladığı judoda kısa sürede kendisini geliştirerek Türkiye şampiyonluğunu elde eden ve Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda üçüncü olan 11 yaşındaki Hüseyin Musri, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefliyor.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından hayata geçirilen "Judoyla spora başla" projesi kapsamında Şanlıurfa'nın dezavantajlı bir mahallesinde düzenlenen kursa katılan Hüseyin'in hayatı sporla değişti.

Judoda yeteneği olduğunu keşfeden Hüseyin, 2 yıl boyunca büyük bir azim ve kararlılıkla antrenmanlarını sürdürdü.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 55 kiloda Türkiye şampiyonu olarak Minikler Balkan Judo Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Hüseyin, Bosna Hersek'te 24-25 Eylül'de düzenlenen müsabakalarda bronz madalya kazanmayı başardı.

Genç sporcu, şampiyona dönüşünde ailesi ve akrabaları tarafından mahallesinde Türk bayrakları ve büyük bir sevinçle karşılandı.

"İlk kez yurt dışını görme imkanı buldum"

Milli sporcu Hüseyin Musri, AA muhabirine, judoyu çok sevdiğini ve bu sporda kendisini geliştirmek için yoğun çaba harcadığını söyledi.

Antrenmanlarını disiplinli bir şekilde sürdürüp çok çalıştığı için başarılı olduğunu anlatan Hüseyin, "İki senede Türkiye şampiyonu oldum, ardından Balkan Şampiyonası'na gidip üçüncü oldum. Bu şampiyonadan sonra da ilerlemeyi düşünüyorum. Avrupa ve dünya şampiyonluğunu kazanacağıma da inanıyorum." dedi.

Uluslararası organizasyonda elde ettiği madalyayla ilgili duygularını paylaşan Hüseyin, "Madalya alınca Türkiye'yi düşündüm. Çok güzel bir duygu, sonuçta ülkeni temsil eden milli bir sporcusun. Şimdi hedefimde yeni şampiyonluklar var. Yurt dışına çıkmak da ayrı bir güzel duygu. İlk kez spor sayesinde yurt dışını görme imkanı buldum. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, aileme ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Musri: "Ailesinin gururu oldu"

Oğluyla gurur duyduğunu vurgulayan baba Mehmet Musri ise tarifsiz bir sevinç içerisinde olduğunu dile getirdi.

Çocuğunun çalışma gayretine bakınca başarılı olacağına inandığını anlatan Musri, "Gururluyuz, Hüseyin'imiz Balkan üçüncüsü olarak evimize geldi. Çok mutluyuz, tarifsiz sevincimiz var. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Biz şampiyonluk bekliyorduk. Ümidimiz de o yöndeydi ama son anda aksilik olmuş altın değil de bronz madalya sahibi oldu." şeklinde konuştu.

Anne Fatma Musri de "İnşallah daha büyük başarıları da kazanır. Bir annenin en büyük bahtiyarlığı çocuğunun hayallerine kavuşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Mücahid Delioğlu, yurt dışında Türkiye'yi ve Şanlıurfa'yı milli takım antrenörü İbrahim Halil Durna ve iki sporcuyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Judo branşında Şanlıurfa'da altyapı çalışmalarına ne kadar önem verdiğimizi uluslararası arenada bir kez daha ispatlamış olmanın sevincini yaşıyoruz. Sporcularımız önceki yıllarda da önemli madalyalar kazanmıştı. Hüseyin'in Balkan üçüncülüğü ile de yeni bir başarıyı daha kentimize kazandırdığımız için mutluyuz. Gücünü tarihinden alan Şanlıurfalı çocuklarımıza imkan verildikçe başaramayacakları hiçbir şey yoktur inşallah. Judocularımızdan desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
28. Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği başladı 28. Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği başladı Emniyet bu yıl yaklaşık 170 bin uyuşturucu olayına müdahale etti Emniyet bu yıl yaklaşık 170 bin uyuşturucu olayına müdahale etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir hastanelerimizin sayısını 35'e çıkaracağız (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir hastanelerimizin sayısını 35'e çıkaracağız (2)
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bronz madalyalı 11 yaşındaki judocunun hedefleri büyük - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:15 Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı!
17:10 Burak Yılmaz'ın birlikte sahaya çıktığı çocukla iletişimi renkli anlar ortaya çıkardı
16:52 Brezilya'da bir çift, cinsiyet öğrenme partisinde yaptıklarıyla büyük tepki çekti! Çevre Bakanlığı soruşturma başlattı
16:49 Tropikal fırtına kasırgaya dönüştü! Bir ülke karanlığa gömülürken ABD'de milyonlarca kişinin tahliyesine karar verildi
16:15 Berfu Yenenler, göğüslerinin küçük olduğunu ima eden takipçilerine böyle cevap verdi
16:02 "Aldattım, boşandık" diyen Gökhan Çıra, ihanete uğrayan Selin Ciğerci'nin ilk tepkisini anlattı
15:43 Çiftçiye güzel haberi Bakan Kirişci verdi! Mazot ve gübre destekleri altı ay öne çekilip, 22 liradan 75 liraya yükseltildi
15:36 Kocaeli'de kötü koku ihbarına giden ekipler, girdikleri evde cesetle karşılaştı
15:37 Samsunspor Başkanı, İsmail Kartal ile görüştüklerini ve istediği rakamı açıkladı: Hayatımda böyle bir şey görmedim
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolların yapılmasını isteyen vatandaşını Mansur Yavaş'a yönlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 17:22:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bronz madalyalı 11 yaşındaki judocunun hedefleri büyük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement