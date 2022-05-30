ŞANLIURFA - Doğu ve Güneydoğu'daki kadınlar futbolda söz sahibi olmayı başardı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Doğu ve Güneydoğu'daki kadınlar futbolda söz sahibi olmayı başardı

30.05.2022 12:47

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, liglerde Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kadın takımlarının yoğunluğuna işaret ederek, "Aslında kızlar burada çok önemli bir iş başardılar, yerel yönetimlerin vermiş olduğu destek ve çok kıymetli hocalarının bu işe...

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, liglerde Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kadın takımlarının yoğunluğuna işaret ederek, "Aslında kızlar burada çok önemli bir iş başardılar, yerel yönetimlerin vermiş olduğu destek ve çok kıymetli hocalarının bu işe gönül vermeleriyle beraber, kızların artık futbolda bir adı var." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonunun kadın liglerinde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden 35 takım mücadele ediyor.

Bu ekiplerden ALG Spor, Ha kkarigücü Spor, Amed Sportif Faaliyetler Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alırken, geri kalan 32 takım ise Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Ligi'nde top koşturuyor.

Kırağası, AA muhabirine, Türkiye Futbol Federasyonunun kadınların futbola olan ilgisini artırmak için çok önemli çalışmalar yaptığını, kadın futbolunun son 2 senede ciddi gelişme gösterdiğini söyledi.

Kadın futbolunun gelişimini emin adımlarla sürdürdüğüne vurgu yapan Kırağası, "Adım adım ilerliyoruz ama emin olun bu adımları çok emin adımlarla kız çocuklarına fırsat eşitliğini tanıyarak ve futbolu sevdirerek devam ettirmeye çalışıyoruz. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya gelecek olursak size belki dikkatinizi çekecek bir bilgi vereceğim. Biz ne zaman Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da bir panel düzenlesek ya da bir çalıştay yapsak o bölgede arkasından mutlaka bir kız takımı kuruldu. Şu anda da liglere baktığınız zaman kız takımlarının yoğunlukta olduğu bölgeler Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri olarak ortaya çıkıyor. Aslında kızlar burada çok önemli bir iş başardılar, yerel yönetimlerin vermiş olduğu destek ve çok kıymetli hocalarının bu işe gönül vermeleriyle beraber kızların artık futbolda bir adı var." diye konuştu.

Kırağası, ailelerin çocuklarının yanında olmasının çok önemli olduğunu belirterek, kız çocuklarının da inandıkları yolda devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Teknik direktör Kırağası, kadın futbolunda arzuladıkları seviyeye ulaşmak için çalışmalara devam edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Henüz kalıpları kırdık diyemeyiz ama şöyle bir şey var, aileler ve toplum aslında kızların futbol oynama olasılığına ya da oynama durumuna alışmaya başladı. Bunun en önemli faktörlerinden bir tanesi görünür olmak. Siz eğer görünürseniz insanlar gördükleri şeylere daha fazla alışkanlık sağlıyor ve görünür olduğunuz zaman da insanların onu kabul etmesi daha kolaylaşıyor. Biz de kadın futbolunu daha fazla mecrada görünür hale getirmeye çalışıyoruz. Basın mensuplarıyla beraber de kızların futbol oynayabileceğini ispatlıyoruz. Böylelikle de aileler ister istemez 'Benim kızım da futbol oynayabilir' düşüncesini edinmeye başladı."

"Son 2 yılda çok ciddi bir altyapı kurmaya başladık"

Necla Güngör Kırağası, milli takım seçmelerinde hiçbir bölgeyi ayırmadıklarının vurgusunu yaparak, ülkesini temsil etmek isteyen tüm kızlara kapılarının açık olduğunu belirtti.

Milli takım olarak da hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Kırağası, "Çok kıymetli ve çok özelliğe sahip olan kızlarımız var. Onları bu sistemin dışına adapte edip, Avrupa'da ve dünyada çıktığımız her maçta kendi oyunumuzu kabul ettirmeye çalışıyoruz ve şu andaki aşamalarımız da bu şekilde devam ediyor. Bakarsanız son 2 yılda çok ciddi bir altyapı kurmaya başladık, kızlarımızın hem mental anlamda hem atletik anlamda hem de oyun bilgisi anlamında her kampta geliştiğini görmekten de son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA - Doğu ve Güneydoğu'daki kadınlar futbolda söz sahibi olmayı başardı
ŞANLIURFA - Doğu ve Güneydoğu'daki kadınlar futbolda söz sahibi olmayı başardı
ŞANLIURFA - Doğu ve Güneydoğu'daki kadınlar futbolda söz sahibi olmayı başardı
ŞANLIURFA - Doğu ve Güneydoğu'daki kadınlar futbolda söz sahibi olmayı başardı

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Kaynak: AA

Doğu Anadolu, Güneydoğu, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ŞANLIURFA - Doğu ve Güneydoğu'daki kadınlar futbolda söz sahibi olmayı başardı - Son Dakika


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