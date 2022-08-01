Şanlıurfa spor haberi: Şanlıurfa'da binlerce kişi belediye havuzlarında serinliyor - Son Dakika
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Şanlıurfa spor haberi: Şanlıurfa'da binlerce kişi belediye havuzlarında serinliyor

01.08.2022 10:37
Şanlıurfa spor haberi: Şanlıurfa'da binlerce kişi belediye havuzlarında serinliyor

Şanlıurfa haberleri... Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye'de bulunan Beykapısı Osman Çiftbudak Yüzme Havuzu'nu ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye'de bulunan Beykapısı Osman Çiftbudak Yüzme Havuzu'nu ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da gençler ve çocuklar serinlemenin yolunu arıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de çocuklara tehlikeli sularda yüzmesinler diye hizmete sunduğu havuzların kapılarını ardına kadar açarak tüm imkanlarını seferber ediyor. Okulların tatil olması sonrası hava sıcaklıklarının iyiden iyiye kendisin hissettirdiği Şanlıurfa'da çocuklar şortlarını ve bonelerini alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Bey Kapısı Osman Çiftbudak açık yüzme havuzunun yolunu tuttu.

Farklı ebat ve boylarda havuzların yer aldığı, su değişiminin, klorlama ve hijyen çalışmalarının periyodik olarak yapıldığı havuzu dolduran gençler ve çocuklar, seanslarının son dakikalarına kadar gönüllerince yüzdü, serinledi, eğlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Bey Kapısı Osman Çiftbudak Yüzme Havuzuna giderek çocuklarının mutluluklarına ortak oldu.

Beyazgül'ü karşılarında gören gençler, "Gençlik seninle gurur duyuyor" sloganları ve alkışlarla karşıladı. Çocuklar havuzda serinlerken aileleri de gölgelik alanda çocuklarının seanslarının bitmesini bekledi. Beyazgül ailelerle de sohbet ederek havuzları nasıl bulduklarını sordu. Aileler havuz hizmeti dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfa spor haberi: Şanlıurfa'da binlerce kişi belediye havuzlarında serinliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa spor haberi: Şanlıurfa'da binlerce kişi belediye havuzlarında serinliyor - Son Dakika
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