Şanlıurfaspor 2. Lig'e düştü - Son Dakika
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Spor

Şanlıurfaspor 2. Lig'e düştü

Teknik direktör Erkan Sözeri, Şanlıurfaspor'un Çorum FK'ya kaybederek 2. Lig'e düştüğünü açıkladı.

04.05.2025 19:59
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- Erkan Sözeri: "Çok söylenecek bir şey yok, bir alt lige düştük"

ÇORUM - Trendyol 1. Lig'de Çorum FK'ye 2-1 mağlup olmasıyla 2. Lig'e düşen Şanlıurfaspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, üzgün olduğunu belirterek, "Çok söylenecek bir şey yok, bir alt lige düştük" dedi.

Trendyol 1. Lig 37. haftasında Şanlıurfaspor deplasmanda karşılaştığı Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Şanlıurfaspor küme düştü. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Serkan Sözeri, ekibi ve takımla ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ancak ligden düştüklerini söyledi.

Şanlıurfaspor'un tekrar küllerinden doğacağına inandığını belirten Sözeri, "Çok söylenecek bir şey yok, bir alt lige düştük. 78. dakikaya kadar maçı disiplinli, 1-0 önde götürdük ama yediğimiz golden sonra, beraberlik bize yetmiyordu. Uzatmalarda da risk aldık ve kontrataktan mağlup olarak döndük. Burada oyuncular ellerinden geleni yaptı. Demek ki bu kadar yapıyorlar. Bütün sezona baktığımız zaman çok dalgalı, inişli çıkışlı grafik, ondan sonra da kazanılan bir Pendik maçı var. Ondan sonra Cihat hocanın istifa etmesi, daha sonra da ben buraya son 3 maç için geldim. Yardım etmeye geldim, elimden geleni yapmaya gayret ettim. Fena da olmadı. Geçen hafta VAR'dan iptal edilen bir golümüz var. 5 dakika izleniyor, el varsa vardır. Bu haftaki golümüz iptal edildi. Bunları üst üste koyduğunuz zaman niye bu kadar VAR'da izleniyor? Şimdi bu iptal edilen golün incelemesi de 3-4 dakikayı geçti. Ofsayt varsa vardır, yoksa yoktur. Tabii bunlar işin diğer parçaları. Önemli olan Şanlıunfaspor'un tekrar ayağa kalması, küllerinden yeniden doğması. Ben çok üzgünüm. Antrenörlük hayatımda ilk defa böyle bir travma yaşadım. Bu da beni çok üzdü. Bu riske girilir miydi, ben Şanlıurfaspor'daki bazı insanlar için taşın altına elimi soktum, hayır demedim. Pişman da değilim ama çok üzüldüğüm ortada. Kelimeler düğümleniyor diyoruz ya öyle. Şampiyonluk yaşadım, penaltılarla play-offu kaçırdık. Bir sürü başarı hikayesi olduktan sonra böyle bir travma karşısında ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Artık Şanlıurfaspor kendi yolunu çizecek. Şanlıurfaspor ilk defa düşmüyor, bir kez daha olmuştu, tekrar yukarı çıktı. Güçlü yönetimle tekrar ayağa kalkacaktır diye düşünüyorum. Ben özür dilemem gerekiyorsa özür diliyorum. Ekibimle beraber elimden geleni yaptım, oyuncular da yaptı. Fazla da yapacak bir şey yok. Herkesin yolu açık olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Şanlıurfaspor, Trendyol, Politika, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfaspor 2. Lig'e düştü - Son Dakika

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