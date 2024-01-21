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Şanlıurfaspor, Adanaspor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Şanlıurfaspor, Adanaspor'u 4-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta maçında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, evinde Adanaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçta Şanlıurfaspor'un gollerini Marco Paixao (2), Barış Ekincier ve Harris kaydetti.

Şanlıurfaspor, Adanaspor\'u 4-0 mağlup etti
21.01.2024 - 18:17,
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Stat: 11 Nisan

Hakemler: Erkan Özdamar, Seyfettin Ünal, Abdülhamit Söyler

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Mboula, Barış Gök, Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit (Dk. 71 Harris) Landel, Cumaali Bişi, Thıll, Dening (Dk. Balde 82) Marco Paixao, Barış Ekiciler

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Kubilay Aktaş, Metehan Altunbaş (Dk. 46 Fernandes) Oberlin (Dk. 74 Harun Aksoy) Hakkı Türker, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Dabu, Burhan Tuzun, Ferhat Katipoğlu

Goller: Dk. 20 ve 79 (Penaltıdan) Marco Paixao, Dk.70 Barış Ekincier, Dk.85 Harris ( Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 60. Kubilay Aktaş, Dk. 79 Evren Korkmaz, Dk. 87 Ferhat Katipoğlu (Adanaspor)

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta maçında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 4-0 yendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfaspor, Adanaspor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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