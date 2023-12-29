ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Marco Paixao ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao ile 1 yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor'umuz Altay'dan forvet Marco Paixao ile önümüzdeki yıl opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı." ifadeleri kullanıldı.