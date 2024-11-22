Şanlıurfaspor, Boluspor ile Karşılaşacak

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Süleyman Bahadır yönetecek.
Ligde Şanlıurfaspor ile Boluspor'un 18'er puanı bulunuyor.
Şanlıurfa temsilcisinde tedavilerine devam edilen Hakan Erçelik ile Cuma Menize, Bolu deplasmanında forma giyemeyecek.
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