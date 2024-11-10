Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni 3-1'le geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni 3-1'le geçti

Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni evinde 3-1 mağlup etti.

10.11.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Şanlıurfaspor evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Kayode'nin şutunda top üstten auta attı.

41. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın pasında topla buluşan Kayode'nin şutunda kaleci Erhan topu kornere çeldi.

52. dakikada Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında Zan Zuzek topu kafayla ağlara gönderdi. 0-1

58. dakikada ilk yarıda sarı kart gören Mikail Okyar, 58. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

61. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Kayode'nin şutunda top filelere gitti. 1-1

68. dakikada topla ceza sahasına giren Kayode, defans oyuncularını geçerek şutunu çekti, Zuzek'e çarpan top filelerle buluştu. 2-1

72. dakikada sağ kanattan gelen topa ceza sahasında Kayode'nin dokunuşla meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

77. dakikada Amilton'un pasında topla buluşan Fıratcan Üzüm'üm vuruşuna kaleci parmaklarının ucuyla dokundu. Direkten dönen topu Mboula kornere attı.

89. dakikada Amilton'un şutunda Miraç Acer topu çizgi üzerinden çıkarttı.

Hakemler: Ozan Ergün, Orkun Özdemir, Samed Onur

Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Mboula, Fatih Eren (Ofosu dk. 63), Malle, Kayode (Ahmet Gökbayrak dk. 90), Hasan Hüseyin Acar (Atakan Aybastı dk. 90), Mehmet Coşkun (Ashkovski dk. 90), Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Amar Begiç

Yedekler: Tokotaev, Furkan Şamil Çetin, Forsell, Nafican Yardımcı, Efe Arda Koyuncu, Salih Şen

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Djitte (Samed Onur dk. 63), Etebo, Metehan Mimaroğlu (Mete Kaan Demir dk. 79), Çağrı Fedai (Fıratcan Üzüm dk. 48), Oğuzhan Berber, Nalepa (Sami Gökhan Altıparmak dk. 78), Zan Zezuk, Mikail Okyar, Ensar Kemaloğlu, Amilton

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Orkun Özdemir, Berat Can Sebat, Umut İslamoğlu, Arda Temur

Teknik Direktör: Recep Karatepe

Goller: Kayode (dk. 61), Zan Zuzek (dk. 68 k.k.), Kayode (dk. 72) (Şanlıurfaspor), Zan Zuzek (dk. 52) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Mikail Okyar (dk. 58) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Oğuzhan Berber (Gençlerbirliği) - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni 3-1'le geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:54 Canlı anlatım Kıran kıran maçta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Kıran kıran maçta tempo bir an olsun düşmüyor
15:53 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü’ndeki toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı
15:14 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi’nden açıklama geldi 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi
13:18 Saat 9’u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
11:49 Minik Şirin’in katiliyle ilk kez karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı Minik Şirin'in katiliyle ilk kez karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 16:42:36. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni 3-1'le geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.