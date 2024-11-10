Stat: 11 Nisan
Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Egemen Savran
Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu (Dk. 65 Ofosu), Mboula, Fatih Eren, Malle, Kayode (Dk. 90 Ahmet Gökbayır) Hasan Hüseyin Acar, Mehmet Coşkun (Dk. 56 Stefan) Miraç Acer, Muhammed Gönülaçar, Begic
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Djitte (Dk. 62 Samet Onur), Etebo, Çağrı Fedai (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), Oğuzhan Berber, Zuzek, Mikail Okyar, Nalepa (Dk. 78 Gökhan Altıparmak) Ensar Kemaloğlu, Amilton, Metehan Mimaroğlu
Goller: Dk. 52 Zuzek (Gençlerbirliği), Dk. 61 ve 71 Kayode (Şanlıurfaspor), Dk. 68 Zuzek (Kendi kalesine)
Sarı kartlar: Dk. 89 Oğuzhan Berber (Gençlerbirliği)
Kırmızı kartlar: Dk. 57 Mikail Okyar (Gençlerbirliği)
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 Yendi - Son Dakika
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