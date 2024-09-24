Şanlıurfaspor Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Şanlıurfaspor Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi

Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük maçındaki hakem hatalarına sert tepki gösterdi, VAR kayıtları istendi.

24.09.2024 18:19
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, dün Fatih Karagümrük'e 3-1 yenildikleri maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, takımın düşük ve örnek bütçeyle ligde mücadele ettiği belirtildi.

Fatih Karagümrük maçındaki hakem hatalarının kulübü üzdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın hakem hataları ile mağdur edilmesi artık onurumuza dokunmaktadır. Ligin en iyi futbol oynayan en iyi mücadele eden takımları arasında takımımız dikkati çekiyor. En son oynadığımız Fatih Karagümrük maçında yapılan hakem hataları bizleri derinden üzmüştür. Özellikle maç içerisinde bariz yapılan hakem hatalarının insani hatalar olduğunu kamuoyuna bildirirken, müsabakanın 50. dakikasında futbolcumuz Aly Malle'nin hareketiyle alakası olmamasına rağmen, pozisyon incelendiğinde futbolcumuzun rakibin ayağına temas etmediği ve çime bastığı açıkça görülmekteyken kırmızı kart verilmesi art niyetli olduğunu göstermiştir. Pozisyon incelediğinde hareketin futbolcuya olmadığı açık bir şekilde görülmektedir. VAR hakemi Davut Çelik'in inceleme tavsiyesiyle pozisyonu inceleyen hakem Ömer Tolga Güldibi futbol tarihinde ilk defa kırmızı kartı iptal etmeyerek kırmızı kartın arkasında durduğunu belirtmiştir. VAR tavsiyesiyle 'pozisyonu incele' demek VAR'daki hakemin pozisyonda kart olmadığını düşünmesi anlamına gelmektedir."

Türkiye Futbol Federasyonundan maçın VAR görüşmelerinin yayınlamasını istenilen açıklamada, hakem Ömer Tolga Güldibi'ne bir daha maç verilmemesi talebinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfaspor Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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