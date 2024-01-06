ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Landel ile sözleşme imzaladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor forması giyen orta saha oyuncusu Landel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Boluspor'dan orta saha oyuncusu Guy Lucien Michel Landel ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı." denildi.
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